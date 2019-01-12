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Украина отстаивает активную позицию в реформировании Совбеза ООН

Украина отстаивает активную позицию в реформировании Совбеза ООН
12:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко подчеркивает, что Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН.

Об этом посол написал в своей статье для издания «Зеркало недели».

«Важно найти активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые стоят перед Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии - в политическом, сфере безопасности и гуманитарном измерениях», - отметил Ельченко.

Он добавил, что Украина отстаивает активную позицию в вопросе реформирования Совета безопасности ООН.

Дипломат убежден, что количество государств Восточной Европы в этом органе должно быть больше.

Ельченко: РФ использует Совбез ООН для пропаганды

«Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности», - написал Ельченко.

«Из-за злоупотребления РФ правом вето Совет – будь то во время рассмотрения российско-украинского конфликта и ситуации вокруг сбивания малайзийского самолета МН17, или в вопросе Солсбери и ситуации в Сирии - оказывается парализованным», - подчеркнул Ельченко.

Посол добавил, что когда постоянный член Совета безопасности является стороной конфликта, как РФ в Украине, он должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он - заинтересованная сторона.

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Украина, ООН, Совет Безопасности, Совет Безопасности ООН, Владимир Ельченко.
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