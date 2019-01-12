Экс-главу НБУ Арбузова вызвали на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины на сайте опубликовала повестку, согласно которой на вторник, 15 января, вызывает на допрос бывшего главу главу Национального банка Украины Сергея Арбузова.
В повестку указано, что Арбузов должен явиться в 10 часов 00 минут к прокурору отдела организации процессуального руководства в принятых уголовных производствах, совместных следственных групп управления правовой помощи и экстрадиции Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42015000000000915 от 18.05.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренныго го ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним, осенью 2018 года Печерский райсуд Киева отменил решение ГПУ о приостановлении расследования по делу в отношении бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова по подозрению в растрате государственных средств для создания телеканала "БТБ". Это дело ГПУ возбудила в мае 2014 года, объявив подозрение Арбузову в незаконном выделении средств для создания телеканала "Банковское телевидение".
Как сообщалось ранее, Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова в марте 2017 года. Суд также обязал Совет ЕС компенсировать все юридические расходы. Стоит отметить, что это решение суда не отменяет нынешнее решение Совета ЕС о продлении замораживания активов против Арбузова, поэтому он остается под европейскими санкциями.