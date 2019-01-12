Экс-главу НБУ Арбузова вызвали на допрос в ГПУ

Новости Украины: Генпрокуратура Украины на 15 января 2019 года вызвала на допрос бывшего главу Нацбанка Украины Сергея Арбузова.

Генеральная прокуратура Украины на сайте опубликовала повестку, согласно которой на вторник, 15 января, вызывает на допрос бывшего главу главу Национального банка Украины Сергея Арбузова.

В повестку указано, что Арбузов должен явиться в 10 часов 00 минут к прокурору отдела организации процессуального руководства в принятых уголовных производствах, совместных следственных групп управления правовой помощи и экстрадиции Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42015000000000915 от 18.05.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренныго го ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, осенью 2018 года Печерский райсуд Киева отменил решение ГПУ о приостановлении расследования по делу в отношении бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова по подозрению в растрате государственных средств для создания телеканала "БТБ". Это дело ГПУ возбудила в мае 2014 года, объявив подозрение Арбузову в незаконном выделении средств для создания телеканала "Банковское телевидение".

Как сообщалось ранее, Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова в марте 2017 года. Суд также обязал Совет ЕС компенсировать все юридические расходы. Стоит отметить, что это решение суда не отменяет нынешнее решение Совета ЕС о продлении замораживания активов против Арбузова, поэтому он остается под европейскими санкциями.