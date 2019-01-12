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Сколько украинцев незаконно удерживаются в российских тюрьмах

Сколько украинцев незаконно удерживаются в российских тюрьмах
16:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды.

В российских тюрьмах незаконно удерживают более 80 украинцев.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, напомнив, что сегодня День украинского политзаключенного.

"Русский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинского народа. Он стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных территориях нашего государства. Это массово происходит в оккупированном Крыму. Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют вымышленные преступления. Хотя на самом деле, политзаключенными в России украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию", - отметила омбудсмен. Она напомнила, что среди современных политических заключенных Олег Сенцов, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов.

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"Всего более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды", - добавила Денисова. Она также процитировала слова политзаключенного Владимира Балуха, который на организованном над ним судилище, сказал: "Каждый сам выбирает цену за любовь к Родине".

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Вместе с тем омбудсмен выразила убеждение, что именно любовь к Родине поможет украинским политзаключенным выдержать все пытки и победить. Денисова напомнила, что в российских тюрьмах не сломались заместители лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, они на свободе.

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Все по теме:

Россия, Политзаключенные, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Станислав Клых, Роман Сущенко, Павел Гриб, Бекир Дегерменджи, Нури Примов, Асан Чапух, Казим Аметов, Ремзи Меметов.
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