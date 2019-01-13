Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Македония ждет от Греции шагов по окончательному урегулированию многолетнего спора
Македония ждет от Греции шагов по окончательному урегулированию многолетнего спора
Трамп: Демократы могут закончить &quot;шатдаун&quot; за 15 минут
Трамп: Демократы могут закончить "шатдаун" за 15 минут
Фенербахче хочет подписать Коноплянку
Фенербахче хочет подписать Коноплянку
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом

Посол Украины в Чехии: Международная поддержка очень сильна, но этого недостаточно

Посол Украины в Чехии: Международная поддержка очень сильна, но этого недостаточно
00:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Посол Украины в Чехии уверен, что реакция Запада на действия РФ должна быть более решительной.

Украина благодарна западным партнерам за поддержку, однако считает, что реакция на действия РФ должна быть более решительной.

Об этом сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью изданию EuroZpravy.

"Международная поддержка очень сильна, но, на наш взгляд, этого недостаточно... Мы считаем, что реакция должна быть более решительной, включая введение дальнейших санкций. Потому что даже если Россия говорит, что они не работают, санкции работают. И если они не работают, они должны быть логически усилены", - сказал дипломат.

Он приветствовал единый и последовательный европейский подход в вопросе санкций и выразил благодарность в этом контексте чешскому правительству. В противовес позиции президента Чехии Милоша Земана правительство страны четко заявило что санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит условия Минских соглашений.

Комментируя ситуацию после нападения на украинские корабли в районе Керченского пролива, посол отметил, что до сих пор она остается критической для Украины, ее экономики, а также для международных перевозчиков, поскольку Россия продолжает создавать всевозможные барьеры для прохождения грузовых судов. Перебийнис выразил надежду на поддержку наших зарубежных партнеров в разрешении ситуации, а также на давление международного сообщества в вопросе освобождения противозаконно задержанных украинских моряков. "На наш взгляд, давление, изоляция и санкции - инструменты, которые могут заставить Путина уважать международное право", - сказал дипломат.

Перебийнис также призвал чешских предпринимателей, заинтересованных в привлечении украинских рабочих, развивать бизнес в Украине: "Сейчас у нас очень выгодные условия для иностранных инвесторов, есть высококвалифицированная рабочая сила".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Чехия, МИД, Евгений Перебийнис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
02 "Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс
03 Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым
04 Влад Яма поделился снимками с романтического путешествия с женой
05 НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец
Взрыв в Париже: среди пострадавших - украинец
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Медики рассказали, как правильно принимать пищу после тренировок
Медики рассказали, как правильно принимать пищу после тренировок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь