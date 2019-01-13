Посол Украины в Чехии: Международная поддержка очень сильна, но этого недостаточно

Новости Украины: Посол Украины в Чехии уверен, что реакция Запада на действия РФ должна быть более решительной.

Украина благодарна западным партнерам за поддержку, однако считает, что реакция на действия РФ должна быть более решительной.

Об этом сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью изданию EuroZpravy.

"Международная поддержка очень сильна, но, на наш взгляд, этого недостаточно... Мы считаем, что реакция должна быть более решительной, включая введение дальнейших санкций. Потому что даже если Россия говорит, что они не работают, санкции работают. И если они не работают, они должны быть логически усилены", - сказал дипломат.

Он приветствовал единый и последовательный европейский подход в вопросе санкций и выразил благодарность в этом контексте чешскому правительству. В противовес позиции президента Чехии Милоша Земана правительство страны четко заявило что санкции не могут быть сняты, пока Россия не выполнит условия Минских соглашений.

Комментируя ситуацию после нападения на украинские корабли в районе Керченского пролива, посол отметил, что до сих пор она остается критической для Украины, ее экономики, а также для международных перевозчиков, поскольку Россия продолжает создавать всевозможные барьеры для прохождения грузовых судов. Перебийнис выразил надежду на поддержку наших зарубежных партнеров в разрешении ситуации, а также на давление международного сообщества в вопросе освобождения противозаконно задержанных украинских моряков. "На наш взгляд, давление, изоляция и санкции - инструменты, которые могут заставить Путина уважать международное право", - сказал дипломат.

Перебийнис также призвал чешских предпринимателей, заинтересованных в привлечении украинских рабочих, развивать бизнес в Украине: "Сейчас у нас очень выгодные условия для иностранных инвесторов, есть высококвалифицированная рабочая сила".