Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
&quot;Северный поток - 2&quot;: Посол США написал письма немецким компаниям
"Северный поток - 2": Посол США написал письма немецким компаниям
Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику
Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику
Бокс. Фауре жестко нокаутировал Джейка (Видео)
Бокс. Фауре жестко нокаутировал Джейка (Видео)
В США начали использовать &quot;умные&quot; тележки, которые заменят кассиров в магазинах
"Умные" тележки смогут заменить кассиров в магазинах

"Это война": Главнокомандующий армии Литвы о ситуации в Украине

&quot;Это война&quot;: Главнокомандующий армии Литвы о ситуации в Украине
02:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Главнокомандующий литовской армии заявил, что в Украине сейчас идет война.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас заявил, что в Украине сейчас идет война. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, и это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай Бог, чтобы действительно не началась настоящая война", - ответил главнокомандующий литовской армии на вопрос о реальной ситуации, которая сегодня происходит в Украине. 

Также он отметил: "Кошмар (военный конфликт - ред.) можно завершить ... мы должны принять какие-то планы. И главное - это нужно не стрелять в людей. И эти люди должны забрать свое войско из Украины. Украина точно не будет изменять своей ориентации."

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Литва, Донбасс, Йонас Витаутас Жукас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
02 "Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс
03 Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым
04 НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
05 Влад Яма поделился снимками с романтического путешествия с женой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец
Взрыв в Париже: среди пострадавших - украинец
Автобус &quot;Киев-Москва&quot; перевернулся на Черниговщине
Автобус "Киев-Москва" перевернулся на Черниговщине
Медики рассказали, как правильно принимать пищу после тренировок
Медики рассказали, как правильно принимать пищу после тренировок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь