Скачать
Понедельник, 14.01.2019
В Украине сократились запасы газу
В Украине сократились запасы газу
Лукашенко о конфликте на Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать
Лукашенко о конфликте на Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках
Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках

Лукашенко о конфликте на Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать

Лукашенко о конфликте на Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Александр Лукашенко провел встречу с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины. 

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал А.Лукашенко на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком в Минске в понедельник.

Президент отметил, что ему важно услышать позицию В.Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине.

"Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом", - подчеркнул он.

"Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта, по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь, как наши близкие, родные люди", - заметил президент Белоруссии.

Лукашенко рассказал, какой видит миротворческую миссию на Донбассе

В то же время "есть и негативные факторы событий, которые там происходят, я об этом публично всегда говорю", добавил он.

Глава государства отметил, что знает позицию В.Медведчука по нормализации ситуации между Россией и Украиной. "Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", - сказал президент.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина отклонила его предложение помочь в прекращении войны на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Александр Лукашенко, Виктор Медведчук, Конфликт на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
02 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
03 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
04 Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
05 Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Украинцам рассказали, когда ожидать пик эпидемии гриппа
Украинцам рассказали, когда ожидать пик эпидемии гриппа
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.01 - 13.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь