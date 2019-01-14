Климкин выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Гданьска Адамовича

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданська Павла Адамовича, который получил ножевое ранение в сердце.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин соболезнует в связи с кончиной мэра польского города Гданьск Павла Адамовича вследствие полученного во время благотворительного концерта днем ранее ножевого ранения.

"Это шок для всех нас, всех, кто в политике и вне ее. Искренние соболезнования", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Он отметил, что единожды встречался с П.Адамовичем.

"К сожалению, не смогу пожать ему руку еще раз. Это был настоящий и хороший человек. Польскому обществу еще предстоит переварить эту трагедию", - добавил П.Климкин.

Мав приємність лише раз зустрітися з Павлом Адамовичем.На жаль,не зможу потиснути йому руку ще раз.Це була справжня та добра людина.Польському суспільству ще доведеться перетравити цю трагедію.Це шок для всіх нас, усіх,хто в політиці та поза нею. Щирі співчуття #Gdansk та #Polska https://t.co/ngUNBpAnoD — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 января 2019 г.

Как сообщалось, П.Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый в нападении был арестован. В понедельник днем П.Адамович скончался.

По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что он был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал мэр. По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков.