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Климкин высказал благодарность дипломатам за поддержку украинских моряков

Климкин высказал благодарность дипломатам за поддержку украинских моряков
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 15 января во время совместного визита министры иностранных дел Украины, стран Балтии и Польши посетили музей АТО в г.Днипро.

Павел Климкин поблагодарил дипломатов, которые были готовы поддержать задержанных украинских моряков на "судебных заседаниях" в Москве. Об этом он сказал во время пресс-подхода в городе Днипро.

"Сегодня именно тот день, когда Россия даже закрыла" суды ", потому что поняла, что об этом услышит мир. Благодарен всем дипломатам, которые были готовы принять участие в этих фейковых судебных заседаниях. Очень важно, что у нас есть настоящие друзья, которые будут поддерживать украинский Донбасс и юг Украины ", - заявил он.

Как сообщалось, 15 января во время совместного визита министры иностранных дел Украины, стран Балтии и Польши посетили музей АТО в г.Днипро. Добраться до Мариуполя, как планировали дипломаты, помешала погода - экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днипровский аэродром.

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Украинские моряки, Павел Климкин, Благодарность дипломатам, Поддержка морякам.
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