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Тимошенко предлагает принять новую Конституцию Украины

Тимошенко предлагает принять новую Конституцию Украины
09:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Между выборами президента и парламента нужно провести референдум и принять новую Конституцию Украины, заявляет Юлия Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает между президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые пройдут весной и осенью 2019 года соответственно, провести референдум, чтобы принять новую Конституцию Украины.

"Мы будем идти законным, конституционным путем, не будем через колено распускать парламент, сеять новые противостояния. Наша задача - за те полгода, которые будут между президентскими и парламентскими выборами, провести референдум, принять новую Конституцию, и новые выборы в парламент провести по новой системе", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

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Ю.Тимошенко считает, что необходимо из Конституции убрать двоевластие, из-за которого реально правительством управляет и премьер-министр, и президент. При этом она подчеркнула, что по Конституции у всенародно избранного президента должна быть возможность реально брать на себя ответственность, управлять процессами, но быть подконтрольным и подотчетным.

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Конституция Украины, Юлия Тимошенко, Референдум, Выборы 2019.
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