В Москве арестовали 12 украинских моряков

Новости Украины: В Москве суд продлил до 24 апреля арест 12 украинским военнопленным морякам.

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 апреля арест 12 украинским военнопленным морякам.

Как передаёт корреспондент в РФ из здания суда, трое судей рассматривают дела украинских военных четверками - в каждом зале заседаний по четыре военнопленных.

На данный момент оглашены решения судей в таком порядке: первая четвёрка: Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Роман Мокряк; вторая четвёрка: Андрей Шевченко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко; третья четвёрка: Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко.

Судьи заявили, что решение может быть обжаловано в Московском городском суде.

В Соединенных Штатах Америки призывают власти Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков

Об этом сообщает Посольство США в Украине в микроблоге Twitter.

”Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их в качестве пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. Мы глубоко обеспокоены их здоровьем и правами”, - заявили американские дипломаты.

Защита украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018года в районе Керченского пролива, будет обжаловать продление их ареста во всех инстанциях, в том числе, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Будем обжаловать. И в ЕСПЧ тоже", - заявил во вторник "Интерфаксу" адвокат Николай Полозов, защищающий командира моряков Дениса Гриценко.