Гройсман принял министра иностранных дел и европейских вопросов Словакии

Новости Украины: Украинский вопрос является приоритетным в работе ОБСЕ.

Украинский вопрос является приоритетным в работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак.

"Пути мирного разрешения ситуации в Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - цитирует пресс-служба Кабинета министров М.Лайчака по результатам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

По его словам, безопасность Украины - это весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы.

"Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопрос Украине - это приоритет", - добавил М.Лайчак.

Со своей стороны В.Гройсман подчеркнул, что ситуацию в Украине сегодня нельзя рассматривать как отдельную тему. Он также обратил внимание на необходимость усиления давления на страну-агрессора и принуждения РФ вернуть в Украину захваченных в плен украинских моряков.

Во время переговоров стороны также затронули вопросы взаимодействия в других сферах, в частности в экономической.

Согласно сообщению, Словакия входит в топ-20 торговых партнеров Украины среди стран Евросоюза. Большой интерес для обеих стран представляют проекты в энергетике, логистике и транзите товаров, а также развитие добывающей промышленности, энергоэффективности, поддержка малого и среднего бизнеса, и развитие регионального сотрудничества.

Как сообщалось, Словакия начала годовое председательствование в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2019 года.