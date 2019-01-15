Скачать
Вторник, 15.01.2019
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Украина возобновляет производство легендарного самолета
В Москве арестовали 12 украинских моряков
В Москве арестовали 12 украинских моряков
Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)
Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)
Что нужно делать на Крещение 2019: традиции, обычаи и приметы
Что нужно делать на Крещение 2019: традиции, обычаи и приметы

Гройсман принял министра иностранных дел и европейских вопросов Словакии

Гройсман принял министра иностранных дел и европейских вопросов Словакии
16:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Украины: Украинский вопрос является приоритетным в работе ОБСЕ.

Украинский вопрос является приоритетным в работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак.

"Пути мирного разрешения ситуации в Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря есть и будут приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - цитирует пресс-служба Кабинета министров М.Лайчака по результатам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

По его словам, безопасность Украины - это весомая составляющая архитектуры безопасности всей Европы.

"Рад быть в Украине. Это важно и для наших двусторонних отношений, и в контексте нашего председательства в ОБСЕ. Вопрос Украине - это приоритет", - добавил М.Лайчак.

Со своей стороны В.Гройсман подчеркнул, что ситуацию в Украине сегодня нельзя рассматривать как отдельную тему. Он также обратил внимание на необходимость усиления давления на страну-агрессора и принуждения РФ вернуть в Украину захваченных в плен украинских моряков.

Во время переговоров стороны также затронули вопросы взаимодействия в других сферах, в частности в экономической.

Согласно сообщению, Словакия входит в топ-20 торговых партнеров Украины среди стран Евросоюза. Большой интерес для обеих стран представляют проекты в энергетике, логистике и транзите товаров, а также развитие добывающей промышленности, энергоэффективности, поддержка малого и среднего бизнеса, и развитие регионального сотрудничества.

Как сообщалось, Словакия начала годовое председательствование в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Словакия, ОБСЕ, Мирослав Лайчак, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
03 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
04 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
05 Украина возобновляет производство легендарного самолета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
Министры с Климкиным из-за погоды не смогли попасть в Мариуполь
Климкин с министрами не долетели до Мариуполя
Филарет: Православная церковь Украины обязательно получит статус патриархата
Филарет: ПЦУ обязательно получит статус патриархата
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь