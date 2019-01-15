Порошенко о пользе Javelin: Мы не имеем сейчас танковых обстрелов

Новости Украины: После получения Вооруженными силами Украины Javelin прекратились танковые обстрелы оккупантами украинских позиций на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после получения Вооруженными силами Украины Javelin прекратились танковые обстрелы украинских позиций на Донбассе российско-оккупационными войсками.

Как передает корреспондент, об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области.

«Хочу обратить внимание на психологические результаты предоставления нам Javelin. Как только российские танкисты услышали, что могут быть на этом участке фронта украинские военные, вооруженные Javelin, которые работают: выстрелил и забыл, ракеты сама по теплонаведению на достаточном расстоянии поразит танк, и он уже не сбежит», - отметил президент.

По словам Порошенко, российские танкисты отказались выезжать и обстреливать украинские позиции. «Мы не имеем сейчас танковых обстрелов. Это эффект только от одного типа оружия», - добавил глава государства.

Как сообщалось, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

30 апреля президент сообщил, что Javelin доставили в Украину.

22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.