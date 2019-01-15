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Министры Польши и стран Балтии раскритиковали РФ из-за арестов моряков

Министры Польши и стран Балтии раскритиковали РФ из-за арестов моряков
22:48 Вт, 15 Январь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Главы МИД стран Балтии и Польши подвергли критике власти РФ в связи с продлением ареста украинских моряков.

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши, прибывшие с совместным визитом в Украину, выразили поддержку Украинскому государству.

"Россия продолжает свою агрессивную деятельность на Азовском море по закреплению нелегальной аннексии Крыма, нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины", - цитирует заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера пресс-служба МИД республики.

Как отметили в МИД Эстонии, "министры подвергли резкой критике власти России в связи с судебным решением о продлении ареста украинских моряков до апреля месяца".

"Корабли и их экипажи необходимо немедленно освободить, и обеспечить для судов Украины и других государств свободный проход через Керченский пролив согласно международном праву", - заявил С.Миксер.

Главы МИД, которые не смогли из-за погодных условий добраться до Мариуполя (Донецкая область), куда они были приглашены министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, по видео-мосту из города Днепр обсудили с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко насущные проблемы региона. Мэр, в частности, рассказал о возможностях передвижения судов в украинские порты Приазовья.

Во вторник вечером главы МИД стран Балтии и Польши встретятся с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в МИД Эстонии.

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Украина, Польша, Украинские моряки, Страны Балтии.
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