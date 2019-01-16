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Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли

Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На сегодня в городе насчитывается 363 семьи погибших киевлян-участников АТО,142 из них уже получили земельные участки.

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала проект решения, предусматривающий предоставление материальной выплаты семьям погибших киевлян-участников АТО за землю. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Сегодня в столице ограниченные земельные запасы, поэтому органы исполнительной власти и местного самоуправления не в состоянии удовлетворить необходимые потребности в получении земельных участков. Таким образом, семьи погибших киевлян-участников АТО смогут выбирать: земля в городе, что гарантировано им государством, либо же материальная помощь. Предусматривается выплата в размере 400 прожиточных минимумов. По состоянию на 1 декабря 2018 года это составило 768 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко, на сегодня в городе насчитывается 363 семьи погибших киевлян-участников АТО,142 из них уже получили земельные участки.

"Удовлетворить законное право остальных для столицы крайне сложно. Поэтому мы предлагаем денежную компенсацию. Люди сами будут выбирать, куда им лучше направить эти средства: купить землю или квартиру. Более того, не все из 142 семей, которые получили участки, имеют возможность их обустроить. Поэтому они могут передать землю в коммунальную собственность города, а взамен получить денежную помощь», – подчеркнул Мищенко.

Реализация проекта решения будет осуществляться за счет средств бюджета города, предусмотренных в городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019-2021 годы.

Предполагается, что рассматривать вопросы, связанные с выплатой материальной помощи, будет специальная комиссия, которая будет работать при каждой райгосадминистрации столицы. Соответствующий проект решения должны рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.

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АТО, Участники АТО, Александр Мищенк, Семьи погибших на АТО, Деньги вместо земли.
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