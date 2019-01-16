Россия вернула в Украину скандальную журналистку Бойко

Новости Украины: Журналистку Елену Бойко, подозреваемую в госизмене Украины, депортировали из РФ.

Скандальную журналистку из Львова Елену Бойко, подозреваемую в Украине в госизмене, депортировали из России по решению суда. Сейчас она находится в пункте пропуска "Гоптовка", с ней проводят беседу пограничники.

Об этом корреспонденту рассказал старший офицер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины по вопросам связи со средствами массовой информации Юрий Трубачев.

"Указанная гражданка прибыла утром из российского пограничного пункта пропуска "Нехотеевка". Сейчас она находится в служебном помещении пограничного пункта пропуска "Гоптовка". У нее паспорт Украины. Пограничники проводят с ней собеседование. По результатам будет принято правовое решение", - отметил Трубачев.

В Украине Бойко является подозреваемой по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена». Ей также инкриминируют сотрудничество с боевиками на Донбассе, с которыми она делала интервью во время поездок на оккупированные территории.

Скрываясь в России, Бойко принимала активное участие в прокремлевских программах на российском телевидении, в которых с ненавистью говорила об Украине, каждый раз пыталась устроить скандал в студии, демонстрировала владение ненормативной лексикой, чем обрела себе славу "сестры Жириновского". Однако это не помогло ей получить документы на постоянное жительство в РФ.

Решение о депортации Бойко из РФ вынес Преображенский суд Москвы в декабре. Она признана виновной в нарушении иностранным гражданином либо лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию или режима пребывания (проживания) в РФ. Гражданке Вищур (она же Бойко - ред.), кроме принудительного выдворения за пределы РФ, назначен также штраф 5 тыс. рублей.

Бойко отреагировала на решение суда в присущем ей стиле. Она устроила скандал в присутствии судебных исполнителей, которые доставили ее на вокзал, требовала вмешательства полиции. Уже находясь на нейтральной территории, пыталась вернуться в пограничный пункт России. Когда ее не пустили, сделала по телефону заявление для российских СМИ.

"Меня выбросили из России, как использованную грязную тряпку. Советую всем, кто поверил российским властям, скорее бежать оттуда ".

То, что произошло с ней, Бойко назвала предательством.

Один из ведущих российских интернет-ресурсов, рассказывая о судьбе Бойко, обнародовал новость под заглавием: "Зачинщица драк на российском ТВ застряла между Россией и Украиной".