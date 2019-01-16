В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон

Новости Украины: Петр Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг в учебных заведениях.

Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный ранее Верховной Радой законопроект о введении административной ответственности за буллинг (травля, агрессивное преследование) во время учебного процесса.

На сайте украинского парламента сообщается, что законопроект №8584 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию буллингу", принятый в первом чтении 2 октября, в целом 18 декабря и подписанный спикером парламента 28 декабря 2018 года 16 января 2019 года был возвращен с подписью главы государства.

Данным законом буллинг (травля) определяется как деяние участников учебного процесса, которое заключается в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которое совершается в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, либо таковым в отношении других участников учебного процесса, вследствие чего пострадавшему нанесен психологический или физический ущерб.

Законом дополняется Кодекс об административных правонарушениях Украины статьей 173-4 и за буллинг вводится штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) либо общественные работы от 20 до 40 часов.

Кроме того, за буллинг, совершенный группой лиц или в течение года после наложения административного взыскания, штрафы составят 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн) либо ответственность будет в виде общественных работ 40-60 часов.

Если травлю в отношении участников учебного процесса совершит малолетний либо несовершеннолетний в возрасте 14-16 лет, его родителям грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн).

А если буллинг совершит группа малолетних или несовершеннолетних лиц в возрасте 14-16 лет, то административное взыскание для их родителей составит 100-200 необлагаемых минимумов (1700 – 3400 грн).

В случае если руководитель учебного заведения не сообщит в полицию о случаях буллинга, ему грозит штраф 50-100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн) либо исправительные работы до 1 месяца с отчислением 20% от заработка.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации

Размер необлагаемого минимума доходов граждан в Украине составляет 17 грн.

Курс НБУ, установленный на 17.01.2019 – 28,0085 грн/$.