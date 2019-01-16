Скачать
Среда, 16.01.2019
В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
&quot;Нафтогаз&quot; в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек &quot;Укрнафте&quot;
"Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
Биатлон. Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
Состав сборной Украины на мужской и женский спринт в Рупольдинге
&quot;Оскар 2019&quot; может войти в историю как самая скандальная церемония
"Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония

В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон

В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
21:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Петр Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг в учебных заведениях.

Президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный ранее Верховной Радой законопроект о введении административной ответственности за буллинг (травля, агрессивное преследование) во время учебного процесса.

На сайте украинского парламента сообщается, что законопроект №8584 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию буллингу", принятый в первом чтении 2 октября, в целом 18 декабря и подписанный спикером парламента 28 декабря 2018 года 16 января 2019 года был возвращен с подписью главы государства.

Данным законом буллинг (травля) определяется как деяние участников учебного процесса, которое заключается в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которое совершается в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, либо таковым в отношении других участников учебного процесса, вследствие чего пострадавшему нанесен психологический или физический ущерб.

Законом дополняется Кодекс об административных правонарушениях Украины статьей 173-4 и за буллинг вводится штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) либо общественные работы от 20 до 40 часов.

Кроме того, за буллинг, совершенный группой лиц или в течение года после наложения административного взыскания, штрафы составят 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн) либо ответственность будет в виде общественных работ 40-60 часов.

Если травлю в отношении участников учебного процесса совершит малолетний либо несовершеннолетний в возрасте 14-16 лет, его родителям грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн).

А если буллинг совершит группа малолетних или несовершеннолетних лиц в возрасте 14-16 лет, то административное взыскание для их родителей составит 100-200 необлагаемых минимумов (1700 – 3400 грн).

В случае если руководитель учебного заведения не сообщит в полицию о случаях буллинга, ему грозит штраф 50-100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 грн) либо исправительные работы до 1 месяца с отчислением 20% от заработка.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации

Размер необлагаемого минимума доходов граждан в Украине составляет 17 грн.

Курс НБУ, установленный на 17.01.2019 – 28,0085 грн/$.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Школа, Петр Порошенко, Учебный процесс, Травля, Буллинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
03 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
04 Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь