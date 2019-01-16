В Раде хотят повысить экспортные пошлины на лом с EUR42 до EUR54

Новости Украины: С сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом была повышена с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна.

Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины поддержал инициированный РПЛ новый "металлургический закон", которым предлагается увеличить действующую вывозную пошлину на лом черных металлов с EUR42/тонна до EUR54/тонна на три года.

Как сообщается в пресс-релизе парламентского комитета в среду со ссылкой на его председателя Виктора Галасюка, данный законопроект вследствие повышения вывозной пошлины ликвидирует дефицит сырья для металлургических заводов и сохраняет рабочие места украинцам.

При этом отмечается, что начиная с 2016 года, благодаря принятым законам о повышении и продлении действия вывозной пошлины на лом черных металлов с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а затем до EUR42/тонна, в Украине наблюдаются положительные тенденции в обеспечении этим сырьем металлургических предприятий. Третий год подряд растут объемы поставок металлолома отечественной заготовки, дефицит лома снизился с 0,85 млн тонн до 0,3 млн тонн. Сегодня данным ресурсом обеспечивается 98% потребностей металлургической отрасли.

"Впрочем, в связи с увеличением стоимости сырья на внешних рынках и, соответственно, потерей "ограничивающего" эффекта пошлины, его размер было предложено повысить", - констатируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, с сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом была повышена с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна, что позволило ликвидировать критический дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке и обеспечило бесперебойную деятельность отечественных металлургических предприятий. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

Также в январе-2018 в пресс-релизе ГП "Держзовнишинформ" сообщалось, что в сентябре-декабре 2018 года объемы экспорта лома составляли 3,86-8,27 тыс. тонн в месяц, для сравнения - в апреле (до введения вывозной пошлины на металлолом в размере EUR42/тонна) было экспортировано 76,33 тыс. тонн лома на сумму $24,87 млн.