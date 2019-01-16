Скачать
Четверг, 17.01.2019
Порошенко заявил, что влияние России на выборы в Украине будет минимизировано
Порошенко заявил, что влияние России на выборы в Украине будет минимизировано
Словакия будет поддерживать работу СММ ОБСЕ в Украине
Словакия будет поддерживать работу СММ ОБСЕ в Украине
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Чудесный черный дом в Новой Зеландии (Фото)
Чудесный черный дом в Новой Зеландии (Фото)

В Раде хотят повысить экспортные пошлины на лом с EUR42 до EUR54

В Раде хотят повысить экспортные пошлины на лом с EUR42 до EUR54
23:47 Ср, 16 Январь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: С сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом была повышена с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна.

Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины поддержал инициированный РПЛ новый "металлургический закон", которым предлагается увеличить действующую вывозную пошлину на лом черных металлов с EUR42/тонна до EUR54/тонна на три года.

Как сообщается в пресс-релизе парламентского комитета в среду со ссылкой на его председателя Виктора Галасюка, данный законопроект вследствие повышения вывозной пошлины ликвидирует дефицит сырья для металлургических заводов и сохраняет рабочие места украинцам.

При этом отмечается, что начиная с 2016 года, благодаря принятым законам о повышении и продлении действия вывозной пошлины на лом черных металлов с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а затем до EUR42/тонна, в Украине наблюдаются положительные тенденции в обеспечении этим сырьем металлургических предприятий. Третий год подряд растут объемы поставок металлолома отечественной заготовки, дефицит лома снизился с 0,85 млн тонн до 0,3 млн тонн. Сегодня данным ресурсом обеспечивается 98% потребностей металлургической отрасли.

"Впрочем, в связи с увеличением стоимости сырья на внешних рынках и, соответственно, потерей "ограничивающего" эффекта пошлины, его размер было предложено повысить", - констатируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, с сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом была повышена с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна, что позволило ликвидировать критический дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке и обеспечило бесперебойную деятельность отечественных металлургических предприятий. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

Также в январе-2018 в пресс-релизе ГП "Держзовнишинформ" сообщалось, что в сентябре-декабре 2018 года объемы экспорта лома составляли 3,86-8,27 тыс. тонн в месяц, для сравнения - в апреле (до введения вывозной пошлины на металлолом в размере EUR42/тонна) было экспортировано 76,33 тыс. тонн лома на сумму $24,87 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экспортные пошлины, Лом с EUR42 до EUR54, Верховная лада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
02 "Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония
03 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
04 В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
05 Правительство Украины намерено изменить Госбюджет-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь