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Четверг, 17.01.2019
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Порошенко заявил, что влияние России на выборы в Украине будет минимизировано

Порошенко заявил, что влияние России на выборы в Украине будет минимизировано
00:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко создаст все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов, которые будут соответствовать высоким международным стандартам.

Глава украинского государства Петр Порошенко намерен минимизировать влияние Российской Федерации на предстоящие президентские и парламентские выборы.

"Я бы хотел заверить в том, что как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы во-первых, российское влияние на наши выборы минимизировать", - сказал П.Порошенко на традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине в среду в Киеве.

Он также пообещал создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов, в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

"С этой целью мы пригласили для наблюдения за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств", - отметил президент.

Он отметил, что планы Москвы не являются секретом. "Собственно, руководство России этого особо и не скрывает - провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть. Цель также вполне понятна - остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее, в так называемую, "российскую сферу влияния".

По словам П.Порошенко, Россия уже ведет полным ходом операцию по влиянию на украинские выборы.

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Выборы, Россия, Петр Порошенко, Выборы в Украине 2019.
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