Скачать
Четверг, 17.01.2019
Порошенко заявил, что влияние России на выборы в Украине будет минимизировано
Порошенко заявил, что влияние России на выборы в Украине будет минимизировано
Минобразования определило пять критериев оценивания учителей
Минобразования определило пять критериев оценивания учителей
Лучшие нокауты за всю историю UFC (Видео)
Лучшие нокауты за всю историю UFC (Видео)
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)

США помогут Украине в вопросах безопасности

США помогут Украине в вопросах безопасности
04:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: США пытаются помочь Киеву в вопросах безопасности на фоне нарушения РФ “ракетного договора”.

Нарушение Россией положений Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРСМД) затрагивает интересы многих государств, и США пытаются решать связанные с этим вопросы безопасности бок о бок с руководством Украины. Об этом во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, не являются ли постоянные угрозы РФ «немедленным уничтожением» в адрес Украины достаточной причиной для США и союзников по НАТО помочь Киеву в развитии собственных способностей противоракетной обороны.

«Как я отмечала во время встречи с союзниками, это (нарушение Россией ДРСМД - ред.) не только европейская проблема, а глобальная проблема как для Альянса, так и для его партнеров. На этом этапе мы продолжаем напряженно работать, чтобы усовершенствовать систему обмена информацией, сделать ее более содержательной и доступной, чтобы наши партнеры и союзники имели такую же информацию, которую имеем мы. Не стоит сейчас углубляться в шаги, которые могут быть сделаны в сфере обороны. Украина является нашим ключевым партнером, и мы рассматриваем решения оборонных проблем бок о бок с вашими высшими руководителями», - отметила Томпсон.

Она сообщила, что накануне в Женеве состоялась ее встреча с заместителем министра иностранных дел РФ, которая не привела к значительному результату в контексте возвращения России к выполнению требований ДРМСД. Томпсон напомнила заявление госсекретаря США Майка Помпео, который объявил о решении США дать России 6 месяцев для представления убедительных доказательств прекращения программы испытания новейшего ракетного оружия. Это время уходит, и если Россия не вернется к исполнению ДРМСД в указанный срок, США приостановят участие в указанном Договоре.

«Как я сказала российским представителям в Женеве, вы не можете одновременно иметь ракету и ДРМСД, - это взаимоисключающие вещи», - подчеркнула заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности.

Как известно, ДРСМД подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, РФ, Вопросы безопасности, Ракетный договор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
02 "Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония
03 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
04 В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
05 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2019-й год
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Ученые назвали продукты, которые могут навредить внешности
Ученые назвали продукты, которые могут навредить внешности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь