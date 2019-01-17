США помогут Украине в вопросах безопасности

Новости Украины: США пытаются помочь Киеву в вопросах безопасности на фоне нарушения РФ “ракетного договора”.

Нарушение Россией положений Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРСМД) затрагивает интересы многих государств, и США пытаются решать связанные с этим вопросы безопасности бок о бок с руководством Украины. Об этом во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, не являются ли постоянные угрозы РФ «немедленным уничтожением» в адрес Украины достаточной причиной для США и союзников по НАТО помочь Киеву в развитии собственных способностей противоракетной обороны.

«Как я отмечала во время встречи с союзниками, это (нарушение Россией ДРСМД - ред.) не только европейская проблема, а глобальная проблема как для Альянса, так и для его партнеров. На этом этапе мы продолжаем напряженно работать, чтобы усовершенствовать систему обмена информацией, сделать ее более содержательной и доступной, чтобы наши партнеры и союзники имели такую же информацию, которую имеем мы. Не стоит сейчас углубляться в шаги, которые могут быть сделаны в сфере обороны. Украина является нашим ключевым партнером, и мы рассматриваем решения оборонных проблем бок о бок с вашими высшими руководителями», - отметила Томпсон.

Она сообщила, что накануне в Женеве состоялась ее встреча с заместителем министра иностранных дел РФ, которая не привела к значительному результату в контексте возвращения России к выполнению требований ДРМСД. Томпсон напомнила заявление госсекретаря США Майка Помпео, который объявил о решении США дать России 6 месяцев для представления убедительных доказательств прекращения программы испытания новейшего ракетного оружия. Это время уходит, и если Россия не вернется к исполнению ДРМСД в указанный срок, США приостановят участие в указанном Договоре.

«Как я сказала российским представителям в Женеве, вы не можете одновременно иметь ракету и ДРМСД, - это взаимоисключающие вещи», - подчеркнула заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности.

Как известно, ДРСМД подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.