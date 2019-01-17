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Экс-кандидат в президенты РФ Собчак прибыла в Киев

Экс-кандидат в президенты РФ Собчак прибыла в Киев
15:10 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: Бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в четверг, 17 января, приехала в Киев к подруге.

Российская известная телеведущая и политики Ксения Собчак в четверг, 17 января, прибыла в Киев. Об этом сообщила сама бывший кандидат в президенты РФ в своем Instagram Stories.

"Ну привет, Киев!", - написала она. Других подробностей телеведущая не сообщает.

Из-за ажиотажа вокруг ее визита Собчак начали поступать многочисленные звонки от журналистов, поэтому она не выдержала и сообщила всем, что просто приехала к подруге.

"То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь здесь друзей без политического контекста невозможно, да?" - саркастически спросила Собчак в своем Telegram-канале, добавив, что это "ад какой-то".

Информацию о приезде Собчак также подтвердил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян.

Он рассказал, что в отношении Собчак не было каких-либо поручений других правоохранительных органов, поэтому оснований ее не пропустить не было.

Напомним, 6 марта 2018 года Ксения Собчак, которая на тот момент являлась кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива" направила письмо в посольство Украины в России, в котором просила разрешить ей въезд в оккупированный Крым через территорию материковой Украины.

Собчак прокомментировала ее внесение в базу данных "Миротворца"

Тогда в Мининформполитики заявили, что Собчак может приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, но после прохождения проверки в соответствующих органах. Позже стало известно, что Собчак отказалась от поездки в Крым.

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Киев, Ксения Собчак, Телеведущая, Российский политик, Прибыла, Экс-кандидат в президенты РФ.
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