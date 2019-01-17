Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли

Новости Украины: Верховная Рада разблокировала подписание закона о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Верховная Рада Украины на заседании 17 января не поддержала постановления народных депутатов Алексея Мушака и Виктора Пинзеника об отмене результатов голосования за закон о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

Таким образом, закон вступит в силу после его публикации.

В то же время депутаты отметили, что за период отсутствия моратория сделки по купле-продаже земли не проводились, поскольку нет законопроекта о рынке земли.

"Прошло 17 дней без моратория. Где все эти арабы, китайцы, евреи и другие люди, которые были должны скупить украинскую землю? За эти 17 дней не купили ни одного гектара земли. Последние 10 лет нужды в продлении моратория не было", – заявил народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Мораторий – это большая профанация, поскольку в Земельном кодексе четко записано, что рынок земли появится после соответствующего закона", – добавила нардеп Елена Сотник ("Самопомич").

"Три года назад, когда мы продлевали мораторий, мы писали, что в первом полугодии правительство должно разработать законопроект о рынке земли. В прошлом году мы создали рабочую группу на базе аграрного комитета и разрабатываем данный законопроект. Я рассчитываю, что в апреле мы предоставим этот закон на обсуждение и потом передадим его в парламент", - отметил нардеп Александр Бакуменко (БПП, замглавы аграрного комитета ВР).

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 20 декабря 2018 года одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

После голосования А.Мушак и В.Пинзеник зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования за закон о моратории. Депутаты аргументировали потребность отменить результаты голосования тем, что оно прошло с "кнопкодавством".