Климкин встретится с главой МИД ФРГ: О чем будут говорить

Новости Украины: Главы МИД Германии и Украины обсудят российскую агрессию на море.

Главной темой переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, которые состоятся завтра в Киеве, станет взаимодействие двух государств в целях противодействия российской агрессии. Министры также обсудят пути усиления давления на Россию с целью разблокирования судоходства в акватории Черного и Азовского морей, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

"Главной темой будет углубление взаимодействия Украины и ФРГ с целью противодействия российской агрессии, в частности вместе с Францией в рамках нормандского формата, в том числе пути усиления давления на Россию с целью разблокирования судоходства в акватории Черного и Азовского морей, а также дальнейшие усилия с целью освобождения украинских граждан из российского плена и заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Климкин и Маас обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества на фоне качественного роста показателей экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран, а также проблематику энергетической безопасности в Европе.