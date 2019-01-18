"Отойди от меня, нечисть!": Как Парубий изгонял Новинского из президиума (Видео)

Новости Украины: Перед голосованием в Раде по закону о переходе церковных общин спикер Парубий назвал нардепа Новинского "нечистью".

При рассмотрении законопроекта об изменении религиозными общинами подчиненности между спикером Верховной Рады Андрей Парубий и председателем фракции "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским произошел конфликт.

Во время голосования Новинский поднялся к Парубию в президиум и требовал снять документ с рассмотрения. Спикер отреагировал эмоционально: "Отойди от меня, нечисть!". В итоге за это решение отдали голоса 229 парламентариев.

Напомним, 17 января Верховная Рада приняла закон, который позволяет приходам УПЦ МП переходить в новую церковь.

20 декабря 2018 года в зале парламента произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.

После голосования за закон о переименовании УПЦ Московского патриархата, депутат Нестор Шуфрич подбежал к спикеру ВР Андрею Парубиюй и потребовал отменить голосование. "Решение принято, не беснуйтесь, потому что мне придется вас просто перекрестить, выгонять беса", - сказал Парубий.