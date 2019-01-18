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Зеленский попал в громкий скандал из-за бизнеса в России

Зеленский попал в громкий скандал из-за бизнеса в России
11:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Скриншот

Новости Украины: Журналисты-расследователи обнаружили кинобизнес Зеленского в РФ, сам шоумен заявляет, что работает только в Украине.

Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, имеет кинобизнес на территории России, хотя уверял, что закрыл его еще в 2014 году, говорится в расследовании программы "Схемы", совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

По информации расследования, три российские компании "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс" занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. "Основателем всех трех является кипрская компания Green Family Ltd. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич", - сказано в расследовании.

По информации программы "Схемы", согласно финансовой отчетности этих российских компаний, все они продолжают свою хозяйственную деятельность. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики России, в 2014 году размер денежных поступлений на счета "Грин Филмс" составил более 340 млн руб., в 2015 году – около 208 млн руб., в 2016 – чуть более 123 млн руб. В 2017 году размер поступлений "Грин Филмс" вырос до почти до 180 млн руб., в том числе от аренды, роялти, лицензионных платежей - около 143 млн руб. Всего поступления на счета этой кинокомпании В.Зеленского и партнеров в России с 2014 до 2017 года составили около 13 млн долл. (или более чем 350 млн грн по текущему курсу).

В расследовании указывается, что по данным реестра прокатных удостоверений кинолент в Российской Федерации, компания "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в России после начала военной агрессии в 2014 году. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014 год), "Между нами, девочками" (2015 год), "Петля Нестерова" (2015 год), "8 лучших свиданий" (2016 году).

Программа "Схемы" напомнила, что в конце декабря 2018 года В.Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что последний фильм "Квартал 95" делал с российскими коллегами в 2012 году, а в эфир он выходил в 2014 году.

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Пресс-служба шоумена в письменном комментарии "Схемам" сообщила: "В течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и тому подобное. (...) Студия "Квартал 95", осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит".

В то же время в расследовании "Схем" также сообщается, что фирма "Грин Филмс", которой через кипрскую компанию владеет В.Зеленский, выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета Российской Федерации.

Сам В.Зеленский в пятницу в видеообращении на своей странице в соцсети Фейсбук заявил: "Мы не работаем в России, после того что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компании "Квартал 95" помогали нашей армии финансами. У нашей компании действительно много различных прав, мы торгуем с 21 страной, со всеми странами СНГ… Мы торгуем интеллектуальными правами…. Деньги от роялти, от продажи этих прав поступают на разные западные компании, оттуда эти деньги возвращаются в Украину, и именно в Украине мы эти деньги тратим: на наших работников, на производство нашего контента, мы работаем только в нашей стране".

Позже его пресс-служба в письменном комментарии заявила, что "... в течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и пр. (...) Студия "Квартал 95", осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит".

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Россия, Квартал-95, Шоумен, Владимир Зеленский, Кинобизнес.
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