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Защита обжаловала решение суда РФ о продлении ареста украинским морякам

Защита обжаловала решение суда РФ о продлении ареста украинским морякам
15:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Адвокат Николай Полозов сообщил, что адвокаты украинских пленных моряков обжаловали решение суда Москвы о продлении их срока содержания под стражей.

Адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook сообщил, что адвокаты украинских моряков обжаловали решения Лефортовского районного суда Москвы касательно продления срока содержания под стражей для всех 24 украинских моряков.

Как сообщил Полозов, все жалобы поданы в установленный законом трехдневный срок.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля при совершении планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь, а также взяли в плен всех 24 моряков, при обстреле 3 моряков были ранены.

В последствии, по решению крымских "судов" об аресте, захваченных в плен моряков перевезли в Москву. Во время следствия все они заявили, что являются военнопленными. На этой неделе, 15 и 16 января Лефортовский суд Москвы постановил продлить на три месяца арест пленным украинским морякам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив.  Меркель попросила, чтобы германские специалисты приехали вместе с французскими, и на это В.Путин тоже согласился. Лавров сообщил, что Х. Маас передал ему предложение, "которое "упаковывает" эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной".

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Все по теме:

Адвокат, Николай Полозов, Продление, Украинские моряки, Обжалование, Лефортовский суд Москвы, Срок содержания под стражей.
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