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Выборы-2019: ЦИК просит полицию и НАПК проверить кандидата в президенты

Выборы-2019: ЦИК просит полицию и НАПК проверить кандидата в президенты
19:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ЦИК просит проверить “избирательный фонд" кандидата в президенты Игоря Шевченко.

Центральная избирательная комиссия просит полицию и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверить законность финансирования изготовления агитационных материалов кандидата в президенты Игоря Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Во время заседания Комиссия обратилась в Национальную полицию для проверки соответствия требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" финансирование изготовления печатных материалов предвыборной агитации кандидата на пост Президента Украины Шевченко И.А. на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года”, - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с тем, что в Комиссию 9 января 2019 года поступили экземпляры печатных материалов предвыборной агитации кандидата на пост президента Украины Шевченко "изготовлены за счет средств избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Шевченко Игоря Анатольевича", печать которых осуществлено учреждением ЧП "Арника-2".

Однако 17 января 2019 года от учреждения банка в ЦИК поступила письменная информация об открытии 15 января 2019 года накопительного и текущего счетов избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Шевченко И.А. и их реквизиты.

“Вместе с тем в пояснениях уполномоченного представителя кандидата на пост Президента Украины Шевченко И.А. в Комиссии с правом совещательного голоса Галабали М.В. указано, что присланные в Комиссию материалы предвыборной агитации изготовлено на основании Договора на размещение политической рекламы на носителях внешней рекламы, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "КИТ МЕДИА" и кандидатом на пост Президента Украины Шевченко И.А”, - отмечается в сообщении.

При этом в указанном договоре не содержалось информации об учреждении, которое осуществило печать соответствующих материалов предвыборной агитации. Формат и тираж изготовленных материалов, указанных в пункте 3 приложения № 1 к Договору, отличался от сведений, указанных в печатных материалах предвыборной агитации, копии которых представлены в ЦИК. Также Галабала М.В. не предоставил Комиссии информацию об открытии счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Шевченко И.А.

Копию настоящего постановления Комиссия также направила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

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ЦИК, Игорь Шевченко, НАПК, Выборы 2019.
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