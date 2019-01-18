Экс-министра экологии времен Януковича вызвали к следователю ГПУ

Новости Украины: Экс-министр экологии Николай Злочевский вызван на допрос в Генпрокуратуру.

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра экологии и природных ресурсов, собственника крупной частной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского.

"Злочевский Николай Владиславович, 14.06.1966 г.р… Вам необходимо явиться 23.01.2019 года в 11.00 к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдару В.А. по адресу: г.Киев, ул.Резницкая, 13/15, каб.808-В", - говорится в повестке, опубликованной на официальном сайте Генпрокуратуры.

Как говорится в сообщении, Н.Злочевский вызвал для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Н.Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Н.Злочевский, которые в 2015-2016 годах передала в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Н.Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в феврале 2018 года заявил, что Генпрокуратура не имеет отношения к расследованию уголовных производств, фигурантом которых был Н.Злочевский, но готова содействовать антикоррупционным органам в расследовании дел.

В то же время НАБУ сообщила, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии в тот период, когда его возглавлял Н.Злочевский и получили это дело от Генпрокуратуры по подследственности в конце 2015 года. По версии следствия, злоупотребления имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли.

1 февраля 2018 года интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке сообщило, что Н.Злочевский на днях вернулся в Украину.