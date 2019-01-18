Скачать
Пятница, 18.01.2019
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ
Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник

Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму

Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
20:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Россия не должна манипулировать мониторинговой миссией в Керченском проливе.

РФ не должна получить возможность манипулировать механизмом мониторинга ситуации в Керченском проливе, каким бы он ни был, подчеркивает министр иностранных дел Павел Климкин.

"Россия по определению не должна получить возможность манипулировать мониторингом, о котором мы достигнем согласия", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas) в пятницу вечером в Киеве.

"То есть, например, попытки России затянуть специалистов Германии и Франции в Керченский порт и таким образом политически легализовать оккупацию Крыма по определению невозможны", - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства, напомнив, что РФ уже "пыталась запустить в Крым международные гуманитарные организации или миссии по правам человека".

"Конечно, такой мониторинг должен базироваться на четкой политической позиции о неправомерности узурпации Россией суверенных прав Украины. Это наша фундаментальная позиция", - резюмировал П.Климкин.

Глава МИД Украины Павел Климкин также подтвердил готовность Киева к результативным переговорам в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ).

Встреча в "нормандском формате" перед выборами возможна, но при условии

"Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, должны быть встречи, сфокусированные на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал он на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции в пятницу в Киеве.

П.Климкин высказал благодарность своему немецкому коллеге за поднятые в переговорах с российской стороной вопросы относительно освобождения украинских моряков, политических узников.

"Эта тема будет оставаться одной из ключевых в дискуссиях наших партнеров с российской стороной", - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Керченский пролив, Павел Климкин, Хайко Маас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
03 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
04 Крещенский Сочельник 2019: смс поздравления, открытки
05 Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь