Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму

Новости Украины: Россия не должна манипулировать мониторинговой миссией в Керченском проливе.

РФ не должна получить возможность манипулировать механизмом мониторинга ситуации в Керченском проливе, каким бы он ни был, подчеркивает министр иностранных дел Павел Климкин.

"Россия по определению не должна получить возможность манипулировать мониторингом, о котором мы достигнем согласия", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas) в пятницу вечером в Киеве.

"То есть, например, попытки России затянуть специалистов Германии и Франции в Керченский порт и таким образом политически легализовать оккупацию Крыма по определению невозможны", - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства, напомнив, что РФ уже "пыталась запустить в Крым международные гуманитарные организации или миссии по правам человека".

"Конечно, такой мониторинг должен базироваться на четкой политической позиции о неправомерности узурпации Россией суверенных прав Украины. Это наша фундаментальная позиция", - резюмировал П.Климкин.

Глава МИД Украины Павел Климкин также подтвердил готовность Киева к результативным переговорам в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Мы готовы к встречам в нормандском формате, но это должны быть встречи, ориентированные на результат, должны быть встречи, сфокусированные на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море и, конечно же, на освобождении наших политзаключенных и заложников", - сказал он на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции в пятницу в Киеве.

П.Климкин высказал благодарность своему немецкому коллеге за поднятые в переговорах с российской стороной вопросы относительно освобождения украинских моряков, политических узников.

"Эта тема будет оставаться одной из ключевых в дискуссиях наших партнеров с российской стороной", - подчеркнул он.