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Прогноз Ирины Луценко по голосованию о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО

Прогноз Ирины Луценко по голосованию о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО
23:29 Пт, 18 Январь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Ирина Луценко убеждена, что конституционные изменения об интеграции в ЕС и НАТО соберут в Раде больше 300 голосов.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко уверена, что народные депутаты более чем 300 голосами поддержат изменения в Конституцию Украины относительно закрепления курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Новую сессию мы начнем с голосования за стратегический курс Украины в ЕС, НАТО. Я думаю, что они будут проголосованы и это даст более, чем триста голосов", - сказала И.Луценко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Как сообщалось, 22 ноября 2018 года Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. А Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

В декабре 2018 года И.Луценко прогнозировала, что окончательное (во втором чтении) голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию о курсе на интеграцию в ЕС и НАТО пройдет в конце февраля - начале марта 2019 года. Сам П.Порошенко заявлял, что соответствующие изменения в Основной закон пройдут до президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года.

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Верховная Рада, ЕС, НАТО, Конституция, Ирина Луценко.
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