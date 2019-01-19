"Это крайне необходимо": Маас подчеркнул важность развития в минском процессе

Новости Украины: Германия заявила о необходимости новой динамики в Минском процессе.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас заявил о необходимости новой динамики в минском переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом Маас сказал во время совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве.

"Мы с нашими французскими друзьями чувствуем ответственность и обязательства по проведению встречи в "нормандском формате", - заявил Маас.

Он отметил необходимость развития и новой динамики в минском процессе.

"Это крайне необходимо", - подчеркнул министр.

"Для этого мы будем и дальше работать", - добавил Маас.