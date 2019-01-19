Украинский политзаключенный Гриб заявил о подмене главного свидетеля в его деле

Новости Украины: Украинский политзаключенный Павел Гриб в заявлении указал, что вместо Татьяны Ершовой на суде выступала другая девушка.

Украинский политзаключенный Павел Гриб заявил, что в суде вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения, он склонял к терроризму, выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики.

18 января Павел Гриб зачитал заявление, в котором отметил, что имеющийся в материалах дела перевод с украинского языка переписки с Татьяны Ершовой "крайне низкого качества", а скриншоты переписки отсутствуют, сообщает "Кавказкий узел". Всё это "сформировало определенное предубеждение у обвинения и суда", сказал Гриб.

"В январе 2017 года на сайте "ВКонтакте" на почве увлечения зарубежным мультсериалом My Little Pony я познакомился с жительницей Сочи Краснодарского края, которую звали Виктория. Я общался с ней на украинском языке. Виктория сказала, что у нее есть подруга Татьяна (Ершова)", - рассказал Павел Гриб.

По словам Гриба, в конце февраля 2017 года Ершова предложила ему перейти в Skype. Сам Гриб, по его утверждению, не хотел регистрироваться в Skype и решил воспользоваться аккаунтом своего знакомого Павла Капиноса, с которым также подружился в соцсети "ВКонтакте".

"Доступ к аккаунту имел не только я, но и Капинос", - рассказал политзаключенный.

Гриб убежден в том, что в июне - августе 2017 года от имени Татьяны Ершовой с ним общались российские силовики.

"Меня решили выманить. С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позднее я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медпомощи в СИЗО", - заявил Гриб.

Как сообщалось, ранее свидетель обвинения по делу Гриба дала показания в пользу украинского политзаключенного. Подруга Ершовой частично отказалась от своих прежних показаний и заявила, что Гриб не обсуждал с Ершовой планы теракта и политика не была основной темой их разговоров.