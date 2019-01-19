Горбулин прогнозирует попытки РФ привести к власти в Украине своих агентов

Новости Украины: Кремль попытается привести к власти в Украине своих агентов.

На фоне сложного предвыборного периода в Украине Россия попытается привести на все ступени власти в Украинском государстве откровенных российских агентов.

Об этом написал первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин в статье, опубликованной в "Зеркале недели. Украина".

"Пока арсенал давления направлен на Украину, которая в 2019 году входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний. С их помощью Россия попытается решить свои стратегические задачи "малой кровью" - привести к власти на разных уровнях "договороспособных" политиков или откровенных российских агентов", - подчеркнул Горбулин.

По его словам, Украине следует быть готовой к самым радикальным сценариям.

"Если воспользоваться музыкальной интерпретацией, то мир все дальше отходит от классического исполнения к бесконечным джазовым импровизациям", - отметил Горбулин.