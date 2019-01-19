Скачать
Суббота, 19.01.2019
В Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом в школах
В Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом в школах
Кличко с мэрами из более 30 городов на Крещение окунулись в Днепре (Фото)
Кличко и меры более 30 городов окунулись в Днепре
Футбол. Расписание матчей 19 января
Футбол. Расписание матчей 19 января
Крещение Господне 2019: поздравления к празднику в стихах и прозе
Крещение Господне 2019: поздравления к празднику в стихах и прозе

Горбулин прогнозирует попытки РФ привести к власти в Украине своих агентов

Горбулин прогнозирует попытки РФ привести к власти в Украине своих агентов
15:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Кремль попытается привести к власти в Украине своих агентов.

На фоне сложного предвыборного периода в Украине Россия попытается привести на все ступени власти в Украинском государстве откровенных российских агентов.

Об этом написал первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин в статье, опубликованной в "Зеркале недели. Украина".

"Пока арсенал давления направлен на Украину, которая в 2019 году входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний. С их помощью Россия попытается решить свои стратегические задачи "малой кровью" - привести к власти на разных уровнях "договороспособных" политиков или откровенных российских агентов", - подчеркнул Горбулин.

Дещица рассказал, как "украинская поправка" повлияет на диалог с Польшей

По его словам, Украине следует быть готовой к самым радикальным сценариям.

"Если воспользоваться музыкальной интерпретацией, то мир все дальше отходит от классического исполнения к бесконечным джазовым импровизациям", - отметил Горбулин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, РФ, Владимир Горбулин, Российские агенты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
02 Гороскоп на сегодня, 19 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Крещением 2019: красивые поздравления в стихах и прозе для ваших близких
04 Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
05 Следующий бой Усика состоится в апреле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
&quot;Шатдаун&quot;: Трамп сделает &quot;важное объявление&quot;
"Шатдаун": Трамп сделает "важное объявление"
От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь