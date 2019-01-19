Насиров получил отказ от ЦИК и не пойдет в президенты Украины

Новости Украины: Представитель Романа Насирова получил отказ от ЦИК о регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации уполномоченному представителю кандидата на пост президента Украины Романа Насирова Любомиру Дроздовскому из-за нарушения избирательного закона. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает УНН.

"Комиссия отказала в регистрации уполномоченного представителя кандидата на пост президента Украины Насирова Р.М. в ЦИК с правом совещательного голоса Дроздовского Л.П. на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, поскольку Дроздовский Л.П. является членом Голосеевской районной в городе Киеве избирательной комиссии, что является нарушением требований избирательного закона", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия обратилась в Национальную полицию с просьбой проверить законность финансирования изготовления агитационных материалов кандидата на пост президента Украины, бывшего министра экологии Игоря Шевченко.