Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко отправляется с официальным визитом в Израиль, который продлится 20-21 января 2019 года, Украина подпишет ЗСТ с Израилем.

Президент Украины Петр Порошенко осуществит 20-21 января 2019 года официальный визит в Израиль, сообщается на официальном сайте главы государства.

Программой визита предусмотрены переговоры украинского президента с его израильским коллегой Реувеном Ривлином, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном.

В ходе визита запланировано подписание Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля. Ожидается также, что президент также проведет встречу с патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.

Напомним, Кабинет министров уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем.

В сопроводительных документах к проекту распоряжения, которыми располагает агентство, указано, что согласно проекту соглашения Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных. Украина сохранит действующие тарифные ставки на такие товары как: мясо и субпродукты птицы, мороженная свинина, отдельные виды рыбы, молочные продукты, овощи, зерновые, жиры, готовые изделия из мяса, сахар, конфеты, консервированные овощи, соусы, вина, табачные изделия и прочие.

В то же время в экспертном заключении к проекту распоряжения указывается, что Украина намерена отменить ввозные пошлины для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.