Джелялов: РФ ищет способы давления на адвокатов, защищающих пленных моряков

Новости Украины: Заместитель главы меджлиса крвмскотатарского народа Нариман Джелял заявил о подготовке давления на адвокатов в оккупированном Крыму, которые защищают моряков.

По информации заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, в оккупированном Крыму готовятся попытки давления на крымских адвокатов, участвующих в защите захваченных РФ украинских военных моряков. Об этом Джелялов сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы вполне можем ожидать очередные попытки давления на адвокатов, по примеру Фейгина, Полозова, Курбединова, Беньяша и др., с целью, как минимум понудить их отказаться от защиты военнопленных украинских моряков, либо, как максимум, лишить их вообще права заниматься адвокатской практикой", - написал Джелялов.

А это, подчеркнул он, приведет к гораздо более серьезным последствиям, оставив без защиты десятки нынешних и будущих политзаключенных.

Как отметил Джелялов, очевидно, что российские власти и их крымские подчиненные не ожидали, что на защиту украинских моряков встанут жители Крыма, в том числе и крымские адвокаты.

"Уверен, что в крымском руководстве этот факт был воспринят чуть ли не как личное оскорбление, очередной саботаж пропагандистской картинки всеобщего согласия и благополучия в Крыму", - говорит заместитель председателя Меджлиса.

По его словам, накануне стало известно, что "группа серьезных дядь перебирает варианты, что бы этим крымским адвокатам сделать такого, от чего неповадно им стало украинских моряков защищать".

"Уж не знаю, из Москвы ли установка такая пришла, или у крымских товарищей самостоятельно нервишки сдают", - добавил Джелялов.

Как он сообщает, в команде, осуществляющей защиту военнопленных украинских моряков - 34 адвоката. 13 адвокатов из Крыма и 18 из Москвы. Еще трое резервных.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, и 24 моряка.

После принятия подконтрольными России крымскими "судами" решения об аресте захваченных в плен моряков всех их перевезли в Москву.

Все они заявили следствию, что являются военнопленными. 15 и 16 января Лефортовский суд Москвы постановил продлить на три месяца арест пленным украинским морякам. В пятницу, 18 января, стало известно, что адвокаты украинских моряков обжаловали эти решения Лефортовского районного суда г. Москвы.