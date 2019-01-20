СПУ выдвинула на пост Президента Украины своего кандидата

Новости Украины: Соцпартия Украины приняла решение о выдвижении своего кандидата в Президенты Украины.

Съезд Социалистической партии Украины, 20 января, принял решение о выдвижении Ильи Кивы на пост Президента Украины сообщила пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

"Это важный шаг для меня лично и для всей нашей партии. Мы возвращаемся в большую политику после 10 лет забытья", – заявил Илья Кива.

Одним из вопросов, которые СПУ намерена была решить на съезде, стало участие партии в президентских выборах-2019 и выдвижении своего кандидата.

Председательствующий на съезде СПУ Виктор Слыш предложил кандидатуру Илью Кивы. По итогам голосования решение было принято единогласно – Илью Киву выдвинули в качестве кандидата на пост Президента Украины от партии.

"Полтора года назад, когда вы доверили мне возглавить Социалистическую партию, стояла задача поднять её с колен. Сегодня возрождены первичные организации СПУ, и, самое главное, мы стали участниками избирательного процесса. Это даст нам возможность представлять интересы народа в Парламенте. И, в первую очередь, поможет нам установить высокие социальные стандарты жизни для украинцев. Мы победим, потому что с нами сила и правда, и я в это верю", – отметил Илья Кива.