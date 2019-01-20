Названа дата заседания об условно-досрочном освобождении Балуха

Новости Украины: Керченский городской суд в оккупированном Крыму в пятницу, 25 января, рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении активиста Владимира Балуха.

В подконтрольном Кремлю Керченском городском суде на 25 января назначено заседание по рассмотрению ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

Начало заседания запланировано на 14:00 по местному времени. Ранее такое судебное заседание планировалось на 9 января, однако, как пояснил представитель стороны обвинения, необходимые документы Балух получил на один день позже срока, предусмотренного российским законодательством. На этом основании судья Александр Ковалев перенес заседание суда.

ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский районный суд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "Верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев. 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку.

В начале октября активист прекратил голодовку, в середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2. 19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.