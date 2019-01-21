Зеленский о своем новогоднем поздравлении: "Это техническая ошибка"

Новости Украины: Владимир Зеленский прокомментировал свое новогоднее поздравление на "1+1", которое показали вместо выступления президента.

Актер и шоумен Владимир Зеленский назвал "технической ошибкой" то, что его заявление, в котором он объявил о намерении идти в президенты, показали на "1+1" вместо новогоднего поздравления президента Петра Порошенко.

В интервью Украинской правде Зеленский рассказал, что на "1+1" в новогодний вечер выходила ранее записанная программа Вечерний квартал. Обращение и объявление о намерении идти в президенты Зеленский записал отдельно после съемок своего шоу 28 декабря в Черкассах, и его потом добавили в середину программы.

Шоумен заверил, что "Квартал 95" передал телеканалу запись программы. На канале знали, что там есть обращение Зеленского, однако каким оно было - увидели только перед эфиром.

"Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже (новогоднее поздравление Порошенко показали после курантов - ред.) ... я думаю, что это техническая ошибка. Я ничего не планировал, даю слово. Я не могу отвечать за канал. думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его (Петра Порошенко - ред.) отодвинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу", - сказал Зеленский.

Напомним, в новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Зеленский решил создавать свою предвыборную программу совместно с потенциальными избирателями. На эту тему записал видеообращение, где предложил каждому желающему написать в комментариях топ-5 главных проблем Украины.