Порошенко в Израиле: что обсудили президенты

Новости Украины: Петр Порошенко призвал Израиль способствовать освобождению 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Израиль способствовать освобождению 24 украинских моряков, захваченных российской стороной вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией в плен во время вероломного акта агрессии в Керченском проливе. Глава украинского государства пригласил президента Израиля Реувена Ривлина осуществить визит в Украину в 2019 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, Петр Порошенко пригласил своего израильского коллегу Реувена Ривлина посетить Украину в текущем году.

"Глава Украинского государства пригласил президента Израиля Реувена Ривлина осуществить визит в Украину в 2019 году", - сообщается на сайте президента Украины по итогам переговоров между главами государств в понедельник в Иерусалиме.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейшее развитие дружественных отношений между Украиной и Израилем.

Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня, в частности, урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии.

П.Порошенко и Р.Ривлин отметили важность усиления политических контактов между двумя государствами на высшем уровне и высказались за сохранение высокой динамики двусторонних визитов в будущем.

Собеседники высоко оценили соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, которое будет подписано в понедельник вечером.

Как сообщалось, П.Порошенко находится 20-21 января с официальным визитом в Израиле.