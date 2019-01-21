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Выборы 2019: РФ намерена отправить своих наблюдателей в составе ОБСЕ

Выборы 2019: РФ намерена отправить своих наблюдателей в составе ОБСЕ
15:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел России заявили о намерении отправить своих наблюдателей в составе ОБСЕ на президентские выборы в Украине.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью российскому изданию сообщил, что Россия намерена отправить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы, которые запланированы на 31 марта 2019 года в Украине.

Как заявил представитель МИД РФ, у России есть определенные опасения касательно безопасности своих наблюдателей из-за "возможных провокаций" со стороны Украины.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории Российской Федерации, граждане Украины смогут проголосовать в посольствах в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Таким образом, Центризбирком постановил ликвидировать избирательные участки №900075 (согласно постановлению ЦИК №67 от 12 апреля 2012 года, это помещение посольства Украины в РФ в Москве), №900077 (помещение Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону), №900078 (помещение Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге), №900117 (помещение консульства Украины в Екатеринбурге) и №900118 (помещение консульства Украины в Новосибирске).

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Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания.  Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день 2018 года.

Партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.

После официальной регистрации кандидаты смогут вести агитацию, которая завершится к 00:00 29 марта 2019. Избирательная кампания продлится 90 дней. Голосование состоится 31 марта 2019. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 года.

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Центризбирком утвердил календарный до первого тура. В том случае если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов. В таком случае ЦИК официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая 2019 года.

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Все по теме:

ОБСЕ, Наблюдатели, Состав, МИД РФ, Отправка, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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