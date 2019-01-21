"Мелочная месть": Арьев отреагировал на лишение Украины мест в комитетах ПАСЕ

Новости Украины: Парламентская ассамблея Совета Европы изменила правила офрмирования комитетов, из-за которых Украина потеряла места в регламентном комитете.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы внесло изменения в правила формирования комитетов, которое, в частности, привело к тому, что Украина потеряла места в регламентном комитете, работающем над снятием санкций с РФ.

По информации, руководящий орган ПАСЕ постановил, что в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

Ранее, в обоих упомянутых комитетах не было такого ограничения; их состав формировался по предложениям политических групп. В украинский регламентный комитет до введения данного решения входило 4 чиновника: Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета).

Работа данного комитета была особенно важной в связи с тем, что отвечала за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.

По словам главы украинской делегации Владимира Арьева,по итогам дискуссии, Бюро ПАСЕ приняло решение "обнулить" список тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

По новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Однако по итогам закрытой дискуссии на Бюро, в которой принимал участие Владимир Арьев, он уверен, что изменения внесены непосредственно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

Так как на данный момент у Украины сейчас ноль мест в регламентном комитете, группы должны выдвигать новых кандидатов. Арьев отметил, что считает лишение Украины мест в регламентном комитете ПАСЕ "мелочной" местью за сорванные планы по возвращению делегации РФ. он также отметил, что были попытки сорвать срочные дебаты по ситуации в Керченском проливе, но благодаря работе украинской делегации они прошли безуспешно. Таким образом, срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы с резолюцией относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг, 24 января, в Страсбурге.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. В тот момент, 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также они захватили 2 украинских судна и взяли в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали. Сейчас они находятся в Московском СИЗО.

В связи с Азовским кризисом президент Украины Петр Порошенко 26 ноября 2018 года подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток. Действие военного положения завершилось 26 декабря 2018 года.