Сенцов в новых письмах рассказал о состоянии своего здоровья

Новости Украины: Украинский режиссер, который отбывает наказание на полуострове Ямал написал письма вице-спикеру Рады Ирине Геращенко и правозащитнику из РФ Николаю Щуру.

Незаконно осужденный российским судом украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо, датированное 17 января 2019 года, представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирине Геращенко.

В частности, на своей странице в Facebook чиновница рассказала, что Сенцов попросил передать привет всем украинцам, а также президенту Украины Петру Порошенко и министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

Геращенко процитировала слова Сенцова о том, что судя по тому как президента Украины и главу МИД ругают по телевизору, они все делают правильно.

По словам вице-спикера Рады, украинский режиссер не сдается и внимательно следит за ситуацией в Украине.

В письме Сенцов отметил важность поддержки кинопроизводства и книгоиздания со стороны государства. Кроме того, он считает необходимым и дальше проводить все программы по поддержке инклюзивного образования.

Также российский правозащитник Николай Щур сообщил, что получил от украинского режиссера Олега Сенцова письмо. Оно тоже датировано 17 января текущего года.

В нем украинский режиссер рассказал, что он занимается спортом и сейчас находится практически в том весе, который у него был до заключения.

Также он поделился, что за последний месяц исписал аж три ручки. Сенцов передал привет всем пленным морякам, поблагодарил волонтеров и лично Викторию Ивлеву.

Напомним, 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, потом его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.