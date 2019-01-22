"Свобода" выдвинула своего кандидата в президенты Украины

Новости Украины: "Свобода" выдвинула Руслана Кошулинского в президенты при поддержке еще ряда националистических сил.

Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинула вице-спикера Верховной Рады предыдущего созыва (2012-2014) Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины.

Соответствующее решение единогласно поддержали 613 делегатов 40-го съезда партии, который проходил во вторник в Киеве.

В середине ноября 2018 года о поддержке кандидатуры Р.Кошулинского на выборах президента заявили Партии ВО "Свобода, "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14", а также лидер Национального движения "Дия", народный депутат Дмитрий Ярош.

Напомним, "Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины.