Скачать
Вторник, 22.01.2019
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
TAYANNA: &quot;Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение&quot;
TAYANNA: "Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение"

"Свобода" выдвинула своего кандидата в президенты Украины

&quot;Свобода&quot; выдвинула своего кандидата в президенты Украины
14:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: "Свобода" выдвинула Руслана Кошулинского в президенты при поддержке еще ряда националистических сил.

Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинула вице-спикера Верховной Рады предыдущего созыва (2012-2014) Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины.

Соответствующее решение единогласно поддержали 613 делегатов 40-го съезда партии, который проходил во вторник в Киеве.

В середине ноября 2018 года о поддержке кандидатуры Р.Кошулинского на выборах президента заявили Партии ВО "Свобода, "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14", а также лидер Национального движения "Дия", народный депутат Дмитрий Ярош.

Напомним, "Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свобода, Руслан Кошулинский, С14, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
02 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
04 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
05 Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь