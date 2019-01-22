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Тимошенко от "Батькивщины" идет в президенты Украины

Тимошенко от &quot;Батькивщины&quot; идет в президенты Украины
15:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Партия "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины.

Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на очередных выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Как передает корреспондент агентства, такое решение поддержал съезд, который прошел во вторник в Киеве. В зале Дворца спорта, где прошел съезд, преобладали желто-синие цвета. На многих участниках съезда были одеты футболки и кепки в таких цветах, а на больших экранах - развивался украинский флаг.

На съезде выступили соратники Ю.Тимошенко, ее дочь Евгения, а также ряд политиков, которые выразили свою поддержку лидеру "Батькивщины".

В поддержку Ю.Тимошенко на съезде выступил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

"Это будут выборы не только нового президента, но и нового курса", - сказал он в своем выступлении.

Кроме того, собравшимся продемонстрировали видеообращения ряда иностранных политиков.

На съезде продемонстрировали также биографический фильм о лидере "Батькивщины", который проиллюстрировали фотографиями Ю.Тимошенко, в том числе детскими, и рассказами родственников и некоторых политиков о ее жизненном и профессиональном пути.

Среди таких политиков - экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-президент Европарламента Пэт Кокс и бывший президент Польши Александр Квасьневский.

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Юлия Тимошенко, Батькивщина, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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