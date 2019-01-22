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Российские наблюдатели в составе ОБСЕ могут не пересечь границу Украины

Российские наблюдатели в составе ОБСЕ могут не пересечь границу Украины
15:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЦИК Украины не имеет оснований для отказа россиянам из ОБСЕ быть наблюдателями на выборах, но их могут не пропустить через госграницу.

В Украине нет законодательных норм, которые позволили бы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказать гражданам РФ в праве быть наблюдателями на выборах, однако у них могут возникнуть проблемы с пересечением украинской границы, считает координатор избирательных программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Одних международных наблюдателей официально приглашает государство, другие – имеют право приехать самостоятельно, зарегистрироваться в ЦИК и получить возможность наблюдать за голосованием. Если говорить о миссии ОБСЕ, то украинская сторона ее уже пригласила. При этом не приветствуется приезд сотрудников организации, являющихся гражданами РФ. В то же время ОБСЕ имеет свои внутренние процедуры, которых она, скорее всего, будет придерживаться", - сказала О.Айвазовская изданию "Гордон, комментируя намерение России отправить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы в Украине.

По ее словам, во время организации миссии ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами будет объявлен конкурс, в котором могут принять участие кандидаты от каждой из 57 стран-членов организации.

"После того, как ОБСЕ определится со списком наблюдателей, она подает ведомости в украинский Центризбирком и МИД. Теоретически ЦИК Украины может отказать россиянам из ОБСЕ быть наблюдателями на наших выборах. Законодательных норм для этого нет", – отметила О.Айвазовская.

Вместе с тем, по ее словам, у граждан РФ могут возникнуть проблемы с пересечением украинской границы.

"Украинский ЦИК не может отказать наблюдателю из РФ присутствовать на выборах, мотивируя это его гражданством. Поэтому могут возникнуть другие обстоятельства, которые не позволят ему быть наблюдателем в Украине. Например, мы помним, что с военным положением вводилось ограничение на пропуск в Украину граждан РФ", - сказала она.

Что касается ОБСЕ, то, по словам О.Айвазовской, "они могли бы и сами оценить все риски нахождения россиян в качестве наблюдателей на украинских выборах". "Хотя на моей памяти такого не было, чтобы представителям международных организаций отказывали в доступе из-за гражданства. То есть это будет прецедент. В 2014 году российские наблюдатели у нас были", – сказала она.

В то же время координатор избирательных программ Гражданской сети "ОПОРА" выразила мнение, что присутствие большого количества российских наблюдателей на выборах в Украине может снизить доверие к их результатам.

"Вообще любые наблюдатели едут на выборы сами по себе, без приглашений. Если же мы говорим об ОБСЕ, то у них есть правило – они едут только в ту страну, где их ждут. На мой взгляд, если на выборах в Украине будет много российских наблюдателей из ОБСЕ, это снизит доверие к результатам голосования и к самой организации. Они должны понимать, что такой шаг в Украине может быть воспринят неоднозначно", – резюмировала О.Айвазовская.

Как сообщалось, 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на выборы в Украине.

21 января ЦИК РФ направила в российский МИД список возможных участников миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах президента Украины.

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Все по теме:

Украина, РФ, ЦИК, Опора, Ольга Айвазовская, Выборы 2019, Наблюдатели РФ.
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