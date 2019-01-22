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Украина налаживает политический диалог с Македонией

Украина налаживает политический диалог с Македонией
18:39 Сегодня Телеграф Фото: МИД

Новости Украины: Украина и Македония активизируют политическое и экономическое взаимодействие.

Украина и Македония в ходе политических консультаций в МИД во вторник договорились активизировать политический диалог и экономическое взаимодействие.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, консультации состоялись под председательством замглавы МИД Украины Василия Боднара и государственного секретаря Министерства иностранных дел Македонии Виктора Димовского при участии госсекретаря МИД Украины Андрея Заяца, украинских и македонских экспертов.

"В ходе переговоров стороны очертили ключевые направления дальнейшего развития двустороннего политического диалога, торгово-экономического и регионального сотрудничества, развития договорно-правовой базы, противостояния российским гибридным угрозам, в том числе в контексте безопасности в Западных Балканах, а также поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, достигнута договоренность о подготовке очередного заседания экономической комиссии, завершения Соглашения о безвизовом режиме поездок граждан и налаживания сотрудничества между городами и регионами двух стран, в первую очередь, Киевом и Скопье", - говорится в сообщении.

По результатам встречи участники договорились о дальнейшем обмене практическим опытом на экспертном уровне и подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Македонии на 2019-20 годы.

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Украина, Македония, МИД Украины, Василий Бондарь.
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