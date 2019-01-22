Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове

Новости Украины: Комитет ПАСЕ учел все поправки Украины в проекте декларации по кризису в море.

Политический комитет ПАСЕ учел все поправки, которые предложила украинская делегация в проект резолюции относительно эскалации вокруг Азовского моря и Керченского пролива, а также угроз европейской безопасности.

Об этом в кулуарах ПАСЕ сообщил журналистам народный депутат Григорий Логвинский, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"В настоящий момент текст является очень положительным. Он отражает основные факторы относительно освобождения наших моряков, недопущения ограничений для наших кораблей на этой территории. Содержит призывы к РФ не нарушать права наших граждан", - рассказал Логвинский.

Он сообщил, что некоторые поправки в проект документа уже были рассмотрены и, в частности, украинские были поддержаны докладчиком.

"А поправки так называемых "Объединенных левых", которые являются определенным отзвуком Кремля, не прошли", - отметил народный депутат.

Логвинский выразил надежду, что эта резолюция станет очередным новым документом, который покажет, что РФ является субъектом, который не выполняет свои международные обязательства, продолжает военные действия и несет угрозу для любой страны Совета Европы.

Докладчиком по этому вопросу назначили немецкого парламентария Андреаса Ника. Дебаты и голосование по резолюции пройдут в четверг утром.