Президент Украины подписал закон о противоминной деятельности

Новости Украины: Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине.

"22.01.2019 – Возвращен с подписью от президента", - сказано на сайте Верховной Рады в карточке соответствующего законопроекта.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине (№9080-1).

Закон определяет перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования; источники финансирования противоминной деятельности.

В законе предусмотрено, каким образом определяется статус территорий для нужд противоминной деятельности.