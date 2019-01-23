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Президент Украины подписал закон о противоминной деятельности

Президент Украины подписал закон о противоминной деятельности
04:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине.

"22.01.2019 – Возвращен с подписью от президента", - сказано на сайте Верховной Рады в карточке соответствующего законопроекта.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине (№9080-1).

Закон определяет перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования; источники финансирования противоминной деятельности.

В законе предусмотрено, каким образом определяется статус территорий для нужд противоминной деятельности.

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Петр Порошенко, Президент Украины, Законы, Законы Украины, Закон о противоминной деятельности.
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