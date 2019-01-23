Климпуш-Цинцадзе призывает ЕС осознать угрозы Nord Stream 2

Новости Украины: Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала европейских партнеров осознать угрозы сейчас, пока проект еще не построен, и пока еще не поздно.

Украина не видит готовности остановить строительство "Северного потока-2" в европейских столицах, и это будет иметь ужасные последствия. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время участия в панельной дискуссии Украинского дома в Давосе.

“Я боюсь, что "Северный поток-2" будет построен. К сожалению, аргументы Украины, Польши, стран Балтии не воспринимаются в других столицах. Жаль, что даже предложение Европейской комиссии применять для подводных газопроводов такие же правила, как сейчас применяются для сухопутных, не одобряет Европейский совет”, - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что благодарна Соединенным Штатам за их четкую позицию относительно недопустимости воплощения российского проекта, однако указала, что признаков, что эта позиция способна привести к приостановки его построения, пока нет.

“Вопрос заключается в том, когда он будет построен. И удастся ли в процессе его воплощения достичь с Россией и ЕС соглашения относительно транзита через Украину. Если транзита не будет - это будет прямым приглашением Российской Федерации до еще одного полномасштабного вооруженного нападения на Украину”, - сказала вице-премьер.

По ее словам, понимая угрозы, Украина согласилась на трехсторонние переговоры с ЕС и Россией, раунд которых состоялся в понедельник, 21 января. Россия заявила, что правила ЕС не распространяются на Украину. Хотя и ЕС, и Украина настаивают именно на таком подходе.

“Я думаю, основное, что мы услышали вчера в этих переговорах - что Россия будет готова их продолжить только после мая. Это свидетельствует о том, что Россия имеет большие надежды на президентские выборы в Украине. Думаю, всем надо очень-очень серьезно воспринять этот сигнал”, - рассказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что РФ стремится получить президента, с которым можно будет договориться на российских условиях. И даже вернувшись за стол переговоров в мае, она будет готова говорить лишь о продолжении десятилетнего контракта, срок которого ныне сбегает.

“Все это означает, увы, что Российская Федерация не собирается честно играть по правилам после постройки Северного Потока 2, и она будет использовать его как рычаг влияния против Европы, так как использовала вопрос газа десятилетиями против Украины. Это должно отрезвить наших коллег в ЕС”, - пояснила она.