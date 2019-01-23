24 января суд огласит приговор Януковичу

Новости Украины: Оболонский райсуд Киева утром 24 января начнет объявлять приговор Виктору Януковичу.

Оболонский районный суд Киева в четверг, 24 января, в 9.00 начнет оглашение приговора в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"24 января 2019 года в 09.00 в помещении суда … состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится на сайте Оболонского райсуда в среду.

Как сообщалось, 5 декабря 2018 года коллегия судей Оболонского райсуда Киева удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора по делу о госизмене В.Януковича.

Экс-президенту инкриминируются ст. 111 (государственная измена), ст.27, ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения просила суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы.

В ноябре 2016 года экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям - ст. 110, 111 УК Украины.

Оболонский райсуд Киева начал рассматривать дело В.Януковича в мае 2017 года.